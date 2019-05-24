إصابة 16 فلسطينيًا في "مسيرات العودة" على حدود قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إصابة 16 فلسطينيًا بإصابات مختلفة بقنابل الغاز والأعيرة المطاطية، مشيرة إلى أنه تم علاج المصابين في النقاط الطبية في الجمعة الـ59 لمسيرات العودة وكسر الحصار.



وأوضحت الصحة- في بيان اليوم الجمعة- أن من بين المصابين صحفي ومسعفة متطوعة أصيبا بقنابل غاز مباشرة.



وكانت هيئة كسر الحصار استبقت التظاهرات بالدعودة إلى البقاء داخل الخيام وعدم إحضار الأطفال إلى الحدود خوفا من إصابتهم بضربات شمس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.