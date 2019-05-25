حظك اليوم.. برج الحمل السبت 25 مايو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم السبت، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا: انتبه لاستقرار موازنتك، ولا تحمّل نفسك أكثر مما تستطيع، عالج الأمور بصورة دائمة، ولا تسمح لها بالتراكم.



عاطفيًا: نتيجة الضغوط المتنوعة قد تهمل شؤونًا عائلية أو شخصية ضرورية، فحاول تنسيق الواجبات، وابتعد عن الأجواء المشحونة التي تستفزك.



صحيًا: اهتم بصحتك عن طريق ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتجنب السهر حتى ساعات متأخرة من الليل، وخفف من تناول المشروبات الروحية.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.