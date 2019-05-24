القاهرة : الجمعة 24 مايو 2019
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الجمعة 24/مايو/2019 - 08:42 م

"الأرصاد" تفجر مفاجأة بشأن طقس الغد

الأرصاد تفجر مفاجأة
إسلام أبو المجد _ هاجر رضا
dostor.org/2642099

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن ينخفض طقس، غدا السبت، بحوالي 7 درجات علي جميع الأنحاء الجمهورية.

وأضاف عبد العال في تصريح لـ"الدستور" أنه من المتوقع أن تكون درجة حرارة الغد علي القاهرة والوجه البحري 37 درجة، كما أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية.

وأكد ضرورة عدم تعرض مرضي الجهاز التنفسي للأتربة، كما طالبهم بضرورة الرجوع للطبيب لعمل الإجراءات اللازمة.

وطالب رئيس الهيئة المواطنين بضرورة تناول كميات كبيرة من السوائل، لتعويض الجسم من السوائل المفقودة أثناء الصيام.

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