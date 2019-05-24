أمسيات شعرية وورش فنية بثقافة كفر الشيخ

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم برنامجها الزاخر بالفعاليات الثقافية والفنية طوال شهر رمضان بمواقع فرع ثقافة كفر الشيخ، حيث أقام بيت ثقافة محلة القصب وبيت ثقافة الرياض وبيت ثقافة مطوبس ورشة رسم عن مظاهر الاحتفال بشهر رمضان باستخدام أقلام رصاص ولوحات من الورق الكانسون وعمل أشكال مختلفة من الفوانيس.



وضمن نشاط نوادي الأدب نظم قصر ثقافة سيدى سالم لقاء شعري بحضور الشعراء سعيد قنديل، محمد عيسى، اسماعيل شتا، وعقد بيت ثقافة الرياض وبيت ثقافة محلة القصب ومكتبة سيدي غازي أمسيات شعرية، كما عقد بيت ثقافة مطوبس أمسية شعرية لشعراء مركز ومدينة مطوبس بحضور الشعراء وهم سعد الشرقاوي وألقي قصيدة بعنوان جنازة ميت، ومحمود للو قصيدة بعنوان شهر رمضان، ويوسف المنفي قصيدة بعنوان لما يجي العيد.



وفي نفس السياق نظم بيت ثقافة سنهور المدينة أمسية شعرية لاكتشاف مواهب جديدة من أبناء القرية بحضور الشعراء إبراهيم النشار وحاتم سالم وفهمي الجمسي وإبراهيم أشرف، كما أقام قصر ثقافة فوه أمسية شعرية بحضور الشعراء محمد حمد وألقى قصيدة افترقنا، وصلاح عطية وألقى قصيدة نكتة بايخه والعم جمعه صبح وألقى قصيده فوانيس رمضان، وسعيد عبدالواحد وألقى قصيدة سبحة رمضان.



وضمن المحاضرات التثقيفية عقد قصر ثقافة أنور المعداوي محاضرة بعنوان "حقوق الطفل" بالمؤسسة الإيوائية للبنين وألقاها فضيلة الشيخ محمد عبدالنبي، تناول حقوق الطفل في الشريعة والمواثيق الدولية بالشرح وتطرق لنماذج من الأطفال الأيتام الذين غيروا تاريخ العالم ومنهم سيدنا محمد رسول الإنسانية- صلى الله عليه وسلم- وليوناردو دافنشي صاحب أهم الأعمال الفنية في العالم.



وضمن برنامج نجم من بلدنا، كرم المركز الثقافي بكفر الشيخ الشاعر الغنائي إبراهيم الرفاعي على أنغام فرقة كفر الشيخ للموسيقى العربية وأغاني الناي والربابة، حبي لحبيبي النبي، بحبك يا سيدي، انا مصر شالتني، ومهما نقول وسط حضور جماهيري كبير، كما كرمت مكتبة كفر مجر،سعيدة محمد المصرى لجهودها في مجال العمل الثقافي والأهلي والجلسات العرفية ومساعدة الأرامل والأيتام طوال 34 عامًا فهي نموذج مشرف للمرأة المصرية.