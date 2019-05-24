وفد تونسي يزور مصر لبحث تحضيرات المشاركة بكأس الأمم الإفريقية

غادر وفد من الجامعة التونسية لكرة القدم الى العاصمة المصرية القاهرة ومنها الى مدينة السويس لبحث سبل توفير أفضل الظروف اللوجستية المتعلقة بالمنتخب التونسي خلال مشاركته في نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة من 21 يونيو إلى 19 يوليو القادمين.



وتهدف زيارة العمل التي تتواصل لمدة خمسة أيام إلى توفير كافة الظروف الملائمة لإقامة وإعاشة وتأمين تنقلات وتدريبات المنتخب مع الإطمئنان عن قرب على الاستعدادات الجارية في الملعب الرئيسي.

كما يتضمن جدول أعمال البعثة اجتماعا مع لجنة التنظيم لضمان كل التسهيلات الضرورية للصحفيين وللجماهير التونسية التي ستنتقل إلى مصر لحضور النهائيات الأفريقية.



يذكر ان المنتخب التونسي سيخوض منافسات الدور الاول بمدينة السويس ضمن المجموعة الخامسة وذلك الى جانب منتخبات مالي وانغولا وموريتانيا.



وسيستهل نسور قرطاج سلسلة لقاءاتهم بمواجهة نظيرهم الانغولي يوم 24 يونيو قبل مواجهة مالي يوم 28 من نفس الشهر على ان يختتموا الدور الاول بالمنافسة مع منتخب موريتانيا يوم 2 يوليو.