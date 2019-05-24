صحيفة ألمانية: الكرواتي ماندزوكيتش يدخل حسابات بوروسيا دورتموند

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الجمعة، أن الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي دخل بقوة في حسابات فريق بوروسيا دورتموند وصيف الدوري الألماني لضمه في الانتقالات الصيفية.



ووفقًا للصحيفة، فإن ماتياس زامر، مستشار بوروسيا دورتموند، حث مديري النادي على التعاقد مع الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، مهاجم يوفنتوس.



ورغم أن اللاعب صاحب الـ 33 عامًا وقع عقدًا جديدًا مع يوفنتوس في الموسم الحالي، فإنه مرشح لمغادرة صفوف "السيدة العجوز"، عقب الإعلان عن رحيل المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري.



وسبق أن خاض ماندزوكيتش تجربة سابقة في البوندسليجا بصفوف بايرن ميونخ خلال الفترة من 2012 وحتى 2014، وتوج مع البافاري بلقب الدوري الألماني مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.