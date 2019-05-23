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رياضة
الخميس 23/مايو/2019 - 05:40 م

27 لاعبا في القائمة المبدئية لأوغندا قبل أمم أفريقيا

27 لاعبا في القائمة
أ ش أ
dostor.org/2641136

اختار الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، قائمة مبدئية تضم 27 لاعبا لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

ويلعب منتخب أوغندا ضمن منافسات المجموعة الأولى للبطولة القارية مع منتخب مصر صاحب الضيافة وزيمبابوي والكونغو الديمقراطية.

ويخوض منتخب أوغندا معسكرا تدريبيا، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، استعدادا لبطولة أمم أفريقيا وسيخوض مباراتين وديتين.

وضمت القائمة التي أعلنها ديسابر 27 لاعبا وهم: حراسة المرمى: دينيس أونيانجو (صن داونز الجنوب أفريقي)، روبرت أودنجكارا (أداما الإثيوبي)، تشارليز لوكواجو (كمبالا سيتي الأوغندي)، جمال سالم (الهلال السوداني).

الدفاع: مرشد جوكو (سيمبا التنزاني)، رونالد موكيبي (أوسترندس السويدي)، بيفيس موجابي (يوفيل يونايتد الإنجليزي)، إيزاك موليمي ( فيكتوريا زيزكوف التشيكي)، نيكو واكاوريو وادادا (عزام التنزاني)، حسن واساوا (بلا فريق)، جوزيف أوشايا ( مازيمبي الكونغولي)، دينيس أواني (كمبالا سيتي الأوغندي)، جودفري ولاسومبي ( بلا فريق).

الوسط: ويليام كيزيتو (شاختار كاراجندي الكازاخستاني)، خالد آيشو (تشرتشل براذرز الهندي)، فاروقا مايا (جوريكا الكرواتي)، ميشيل أزيرا (مونتريال الكندي)، تاديو لوانجا (فايبرز الأوغندي)، كيريزستوم نتامبي (البن الإثيوبي)، آلان كوتيريجا (ماريتزبرج الجنوب أفريقي)، موزيس وايسوا (فايبرز الأوغندي)، صدام جوما (كمبالا سيتي الأوغندي).

الهجوم: أليكسيس باباكا (كارلستاد يونايتد السويدي)، إيمانويل أوكوي (سيمبا التنزاني)، عبدول لومالا (سيرانسكا السويدي)، باتريك كادو وآلان كايمبادي (كمبالا سيتي الأوغندي)، ديريك نسامبي (سموحة المصري).

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