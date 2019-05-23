اختياره "سفيرًا للفقراء".. جوائز حصل عليها أحمد فؤاد نجم

تحل اليوم ذكري ميلاد أحمد فؤاد نجم، حيث ولد في مثل هذا اليوم ٢٣ مايو عام ١٩٢٩ وهو أحد شعراء العامية وأحد ثوار الكلمة، وله اسم بارز في الشعر العربي، واشتهر بلقب "الفاجومي المصري"، وأيضا بشاعر الإنسانية والغلابة.



وحصل أحمد فؤاد نجم على العديد من الجوائز، ترصد الدستور أبرزها:





- تم اختياره عام 2007 ضمن المجموعة العربية في صندوق مكافحة الفقر التابع للأمم المتحدة "سفيرًا للفقراء".



- في عام 2013 فاز بجائزة الأمير كلاوس الهولندية وهي من أرقى الجوائز في العالم، ولكن وافته المنية قبل تسلمها ببضعة أيام.



- حصل على المركز الأول في استفتاء وكالة أنباء الشعر العربي.



- في 19 ديسمبر 2013 وبعد وفاته منح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.