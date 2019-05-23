ريد بولز يتعادل مع وايتكابس في الدوري الأمريكي

تعادل فريق نيويورك ريد بولز مع ضيفه فانكوفر وايتكابس 22 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت جرينتش) في إطار منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.



وتقدم وايتكابس بهدف سجله سكوت سوتير في الدقيقة 29 ثم تعادل بريان وايت لريد بولز في الدقيقة 37 ثم سجل أندي روز، لاعب وايتكابس، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 55 ليمنح ريد بولز التقدم 2 1 حتى سجل فريدي مونتيرو هدف التعادل لوايتكابس في الدقيقة 61.



ورفع ريد بولز رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس بجدول المجموعة الشرقية كما رفع وايتكابس رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن بجدول المجموعة الغربية.