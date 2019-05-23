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الثقافة
الخميس 23/مايو/2019 - 12:46 ص

الليلة.. حفل "الدور الأول" بمركز درب 1718

الليلة.. حفل الدور
نضال ممدوح
dostor.org/2640259

يستقبل مسرح مركز درب 1718 بالفسطاط٬ في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس٬ حفل غنائي فني يحييه فريق "الدور الأول" وهو فريق مصري غير تقليدي، حتى في تشكيل الفريق، فهو منقسم لاثنين من عازفي الإيقاع، وعازف كيبورد ينتج صوت بيانو مع تأثيرات صوت إلكترونية، بمشاركة الفلوت والكمان والساكسفون.

ومن خلال آلاتهم الموسيقية المختلفة٬ يقوم الفريق بدمج أنواع موسيقى مختلفة مع إضافة لمساتهم الخاصة للموسيقى، و"الدور الأول" نجحوا في تقديم طابع شخصي وموسيقى جديدة دائمًا تصل بسرعة لقلب الجمهور.

جاءت تسمية الفرقة "الدور الأول" لأنها كانت تُجري تدريباتها ولمدة 6 أشهر متتالية في إحدى الشقق بالطابق الأول.

وصدر للفرقة ألبومين غنائيين بعنوان "قرار إزالة" عام 2006 و" ع الطريق" عام 2009.

ويتكون الفريق من: أحمد عمر - أليكتريك باص٬ محمد سامي - كمان٬ بوب - كاخون٬ دجيمبي وإيقاع٬ فادي بدر - قانون وكيبوردز٬ ميزو - كونغا دف وطبلة وإيقاع٬ نور عاشور - ساكسوفون ومزمار وديجيريدو٬ هشام عصام - عود.

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