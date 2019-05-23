جوارديولا يسعى للاستعانة بدي روسي في مانشستر سيتي

قالت تقارير صحفية إيطالية، إن دانييلي دي روسي، قائد ولاعب وسط فريق روما، تلقى عرضا للانضمام للجهاز التدريبي لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي بداية من الموسم المقبل.



وأصدر روما بيانا قبل عدة أيام، أعلن فيه أن مباراة "الجيالوروسي" ضد بارما يوم 26 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، ستكون آخر مباراة لدي روسي مع الفريق، بعد 18 عاما مع "الذئاب".



موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، قال إن بيب جوارديولا مدرب السيتي مستعد لمنح دي روسي دورا في الجهاز الفني المساعد له بمانشستر سيتي، إذا قرر اللاعب اعتزال كرة القدم.



ويملك دي روسي عروضا من عدة أندية للانتقال إلى أحدها بعد الرحيل عن روما، أبرزها من الدوري الأمريكي، فضلا عن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني.



ويرى جوارديولا أن دي روسي بسماته الشخصية القوية وروحه القتالية قادر على تقوية الجهاز الفني للفريق السماوي في الموسم المقبل، خاصة أنه يحظى باحترام كبير من اللاعبين.



ويسعى المدرب الإسباني المخضرم لإجراء بعض التغييرات على جهازه الفني المساعد، حتى يكون فريقه أكثر تنافسية في الموسم المقبل، وأكثر قدرة على التتويج باللقب المنشود (دوري أبطال أوروبا)، بعد تحقيقه الرباعية المحلية هذا الموسم.