"خطة النواب": زيادة مخصصات بعض الوزارات لن تؤثر على عجز الموازنة

أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لا توجد نية للمساس بعجز الموازنة في العام المالي 2019-2020، حتى في حالة إقرار زيادات لبعض الوزارات.



وأوضح "عمر" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سيتم توفير المطالبات حال الموافقة عليها من خلال الاعتماد على الاحتياطي الذي تتضمنه الموازنة المعروضة، والذي يسمح بتدبير ذلك.



ولفت النائب، إلى أنه سيتم زيادة مخصصات وزارة التعليم والتعليم الفني وفق ما طلبه الوزير طارق شوقي، في اللجنة، حيث تبين من خلال عرضه أن الوزارة في حاجة ماسة إلى ذلك لتمويل تطبيق المنظومة الجديدة بشكل لا يهدر ما تم صرفه في الفترة الماضية ويحقق الاستفادة العظمى للطلبة.