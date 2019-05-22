انهيار عقار في زفتى بالغربية دون حدوث إصابات

أنقذت العناية الإلهية أكثر من خمس أسر كاملة، كانت تقيم بالعمارة السكنية التي انهارت صباح اليوم في مدينة زفتى، بمحافظة الغربية، وبالتحديد فى شارع سعد زغلول بمنطقة الدوران بمدينة زفتى، حيث هرول الأهالي بالنزول فور سماع دوي انهيار المنزل، ولم ينتج أي وفيات أو اصابات.



كان المنزل المنهار قد صدر له العديد من قرارات الإزالة من مجلس مدينة زفتى ولم تُنفذ، وهو ما دعى حسام الشعار، أحد سكان المنزل المجاور، للقول أنه مؤشر على تقاعس المسئولين وما قد ينتج عنه من كوارث حقيقية مع كثرة البيوت المتهالكة والصادر بحقها قرارات الإزالة.



ويؤكد محمد الصعيدي، صاحب محل خدمات محمول وشاهد عيان للواقعة، أن العمارة المنهارة كانت تصدر أصوات مرتفعة على مدار اليومين السابقين يسمعها كل من يمر بجوارها، وأن الشرطة تواجدت فور الإبلاغ عن الانهيار وقامت بفرض كردون أمني لمنع الأهالي من الاقتراب. بعد أن تم التأكد من نزول جميع سكان العمارة بالسلامة وبدون أي إصابات.



كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العميد خالد مرزوق، مأمور قسم شرطة زفتى، بورود بلاغ من لجنة الطوارئ بمجلس مدينة زفتى، بإنهيار المنزل، وعلى الفور تحركت القوات تجاه محل الواقعة، وفرضت كردون أمني حول موقع الحادث.