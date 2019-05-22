القصة الكاملة لأزمة الفنانة المغربية "دنيا بطمة" بعد وصفها بـ"العاهرة"

صدمة كبيرة، شهدها عشاق الفنانة المغربية "دنيا بطمة"، بعدما وصفتها موسوعة "ويكيبيديا"الرقمية، بـ"العاهرة"، ما أثار موجة من الغضب، من قبل النجمة وجمهورها الواسع.



وعلى حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، علقت "بطمة"، قائلة: "مغنية مغربية، شاء من شاء وكره من كره، وكل يرى الناس بعين طبعه".



ووجهت الفنانة المغربية "دنيا بطمة"، نقدها إلى من وصفتهم بـ"الحساد والحاقدين"، معتبرة أن "سيرتهم سوداء، ولا قيمة لها في المجتمع"، وفق تعبيرها.



وتمكنت الفنانة "دنيا بطمة"، في وقت لاحق، من تصحيح ما كُتب عنها في موسوعة "ويكيبيديا".



يشار إلى أن الفنانة دنيا بطمة، ولدت وسط عائلة فنيّة مغربية عريقة، فهي ابنة الفنان حميد بطمة، وعمّها أحد مؤسسي الفرقة المغربية الأسطورية.



وشاركت "بطمة" في برنامج Studio 2M من أشهر البرامج لاكتشاف الأصوات في المغرب، واحتلت مرتبة مشرفة فيه، وأنهت دراستها في مجال السياحة قبل مشاركتها في "عرب أيدل" في موسمه العربي الأول، الذي عرض على شاسة الـMBC، ووصلت إلى الحلقة النهائية، لتتفوّق المشتركة كارمن سليمان عليها.