مسلسل "ابو جبل" احداث الحلقة 16

تفاصيل الحلقة الـ16 من مسلسل "أبو جبل" التى عرضت على فضائية "ON E"، بوصول حسن أبو جبل "مصطفى شعبان" إلى المكان الذى يختبئ فيه "عرسة".

وضمن تفاصيل الحلقة 16 من مسلسل "أبو جبل" هرب "عرسة" بمجرد رؤيته لحسن، وبعد عدة مطاردات، نجح فى الإمساك به، والذى أنكر سرقته أموال عائلة أبو جبل وقتل أطفاله، مبررا هروبه بسبب اعتقاده أن حسن علم بسرقته للأسمنت من محل شعبان ابن عمه.

وقام حسن بتسليم "عرسة" إلى الشرطة للتحقيق معه، وسط إنكار من جانب الأخير ارتكابه جريمة القتل والسرقة.

وفى تطور للأحداث، أكد فادى "أحمد خالد صالح" لوالده رغبته بفتح مكتب للمحاماة بعيدا عنه، مشيرا إلى أنه يريد أن يستقل ويعمل بمفرده، وهو الأمر الذى أثار غضب والده "سناء شافع".