برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن مشروعات الصرف الصحي بالعمرانية

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والمهندسة راندة المنشاوى نائب الوزير لقطاع الإسكان والمرافق، بشأن تأخر الانتھاء من مشروعات الإحلال والتجدید الخاصة بالصرف الصحي بحي العمرانیة.



وقال "فؤاد"، فى نص طلب الإحاطة، إن هناك حالة شدیدة من الاحتقان وفقدان المصداقیة أمام المواطنین ناتجة عن تأخر الانتھاء من مشروعات الإحلال والتجدید الخاصة بالصرف الصحي بحي العمرانیة.



وأضاف "فؤاد" أنه سبق ووضع خطة إحلال وتجدید لعدد 21 شارعا بمتفرعاتھم خلال العام المالي الحالي، وحتى الآن لم ینفذ منھا سوى 30% فقط، موضحًا أن ھناك عددًا من الشوارع الفرعیة قاربت العامین دون أي أعمال صیانة أو تجدید.