"الزغاط": علقنا العمل مع واشنطن ومنصبى لن ينسينى القضايا العربية

أعلن السفير المصري إكرامي الزغاط رئيس الصندوق العالمى للتنمية والتخطيط التابع للأمم المتحدة عن تعليق العمل مع جميع المنظمات الأمريكية الحكومية وغير الحكومية ردا علي الموقف السافر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعترافه بسيادة إسرائيل على الجولان، والذي يبرز دور إدارة الولايات المتحدة في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط يومًا بعد الأخر.

وتعجب الزغاط من الموقف الدولي تجاه ما يحدث في غزة، مطالبا جامعة الدول العربية بأن تقوم بعملها الدبلوماسي تجاه الغارات التي شنتها دولة الاحتلال على غزة بعد القرار الغاشم الذي أصدره ترامب تجاه مرتفعات الجولان.

وأعرب الزغاط عن قلقه تجاه الصمت العربي والدولي تجاه ما يحدث في المنطقة واعتبر ما فعله ترامب اصطيادا في الماء العكر، واستغلالا لانشغال الشعوب العربية في توابع الربيع العربي، مؤكدا أن منصبه في الأمم المتحدة لن ينسيه قوميته العربية وقضية فلسطين.