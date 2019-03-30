محمد الباز يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للدكتورة نوال السعداوي

طمأن الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، محبي وقراء الدكتورة نوال السعداوي، على حالتها الصحية.

وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إنه تواصل مع الدكتورة نوال السعداوي، فبعدما كانت على وشك أن تفقد بصرها بشكل كامل، إلا أنها لاقت اهتماما شديدا من الدولة المصرية وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن الدكتورة نوال السعداوي دخلت إلى مستشفى الجلاء العسكري، بتوجيهات مباشرة من وزير الدفاع، وتلقت علاجها، والآن استردت بصرها بشكل كامل، تستطيع أن تقرأ وتكتب.