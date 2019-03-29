بالصور.. محمد ثروت يحيى ذكرى العندليب بأوبرا الإسكندرية

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، مساء اليوم الخميس، حفلًا فنيًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار؛ وذلك بمشاركة الفنان الكبير محمد ثروت ومشاركة نجوم الفرقة، بمناسبة ذكرى رحيل العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.



وتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة لأجمل أغنيات العندليب، حيث يشارك نجوم الفرقة بالفاصل الأول على "ظلموه.. حسب وداد قلبى" أداء أمير الرفاعى، و"نبتدى منين الحكاية.. جبار" أداء ياسر سعيد، و"بينى وبينك أيه.. حاول تفتكرينى" أداء محمد الخولي.



وبالفاصل الثانى من الحفل استقبل جمهور الإسكندرية الفنان محمد ثروت بالحفاوة والترحاب والتصفيق الحار، وتألق الفنان الكبير، حيث قدم مجموعة مختارة من أروع أغانى الراحل عبدالحليم حافظ منها "التوبة.. موعود.. يا قلبى خبى.. مداح القمر.. على قد الشوق.. أنا لك على طول.. قارئة الفنجان.. لايق عليك الخال.. أول مرة تحب يا قلبى.. فاتت جنبنا".



واختتم النجم الكبير الحفل بأغنية "أحلف بسماها وبترابها" بمصاحبة نجوم الفرقة.



يذكر ان فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي قد تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.