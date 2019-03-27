"مصر للطيران" تُعلن افتتاح أحدث خطوطها الجوية إلى العاصمة الرواندية كيجالى

أعلنت مصر للطيران، الشركة الوطنية لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار عن بدء رحلاتها الجوية إلى مدينة كيجالي عاصمة رواندا اعتبارا من 27 أبريل المقبل.



وفي هذا السياق، صرح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بأن مصر للطيران وضعت خططًا طموحة لتوسيع شبكة خطوطها للوصول إلى الدول الصاعدة في أفريقيا مثل رواندا التي تُعد واحدة من أسرع الاقتصاديات نموًا وواحدة من أهم الوجهات السياحية في القارة السمراء.



وجاء ذلك في ضوء الاهتمام الكبير الذي تسلطه مصر للطيران على التوسع بشبكة خطوطها في القارة السمراء كجزء من الاستراتيجية العامة لقطاع الطيران المدني تحت قيادة الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني.



وأكد الطيار أشرف الخولي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن "الشركة قررت تشغيل رحلتين أسبوعيا أيام الخميس والسبت بالربط مع عنتيبي بأحدث الطرازات بأسطول مصر للطيران والتي توفر شاشات شخصية بدرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية على حد سواء".



الجدير بالذكر أنه يُمكن للعملاء البدء في حجز تذاكرهم إلى كيجالي، اعتبارًا من اليوم عبر وسائل الحجز المختلفة egyptair.com أو تطبيقات الهواتف الذكية أو مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم أو وكلاء السياحة والسفر المعتمدين لدى الشركة.