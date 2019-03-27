منتصر (2) «غلطة» صلاح جاهين.. كيف عاش أحمد زكى تحت رحمة على سالم؟

الأربعاء 27/مارس/2019 - 08:24 م

مهدي مبارك

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يموت صلاح جاهين، فينهار أحمد زكى.

كان جاهين أكثر من مُرشِد فى حياة الفتى القادم من أبرد مكان فى العالم، وهو يعرف أن هناك حلمًا جميلًا فى انتظاره. قدّمه لبطولة مسرحية حين كان طالبًا مستجدًا بمعهد فنون مسرحية، وكتب «شفيقة ومتولى» لسعاد حسنى، بشرط أن يكون زكى بطلًا كى يعوِّضه عن طرده من بطولة فيلم «الكرنك» لأنه «أسود»، ولا يجوز أن تحبّ سعاد حسنى ولدًا أسود. يجب أن تحبّ نور الشريف.

وفق زكى، «جاهين أبويا، ولم أتمكن من رؤية والدى لأنه مات وعمرى سنتان ولكن لو كتب القدر لحياته أن تطول أعتقد أنه لا يمكن كان هيبقى معى زى الأستاذ صلاح فى عطائه اللامحدود، والذى غرق كثيرًا فى بحور همى وهموم الآخرين ولم يكن بيننا من يسعى للتعرف على هموم هذا الرجل، الذى فتح لنا بيته وحياته وقلبه وكل ما يملك، وكلنا كنا نأخذ منه، وهو لم يأخذ من أحد شيئًا».

هَجَرت هالة فؤاد زوجها كثيرًا، وفى إحدى المرات، غضبت وغادرت بيتها، فعاند، وكان جاهين يريد أن يفعل شيئًا سارًا فى حياته بعد نجاته من جراحة بالصدر، فخرج من المستشفى سرًا، وعرض عليه أن يذهب معه إلى الإسكندرية فى مهمة عمل. وافق، ولم يكن يدرى بـ«خطة صلاح»، التى ألقت به أمام كابينة هالة فؤاد فى المعمورة: «ركب معى سيارتى، وذهبنا، وطرق باب إحدى الكبائن ففتح حماىَ الباب، ووجدت صلاح يقول لى: (ادخل يا ولد، صالح مراتك)، فارتبكت، ونفذت كلامه لأنه غالى علىّ جدًا».

غادر جاهين الكابينة، وعاد وحده إلى القاهرة، انحشر بجسده السمين رابعًا فى الكرسى الأخير من ميكروباص فى طريقه إلى القاهرة «وهو يتألَّم من الجهد الذى تحامل على نفسه وبذله.. أبويا مستحيل يعمل كده».

ظهرت أعراض الغناء على أحمد زكى.أوشك أن يحترف الطَرَب بسبب رباعيات جاهين «التى حفظناها عن ظهر قلب، وكنا نردِّدها ونحن نمشى بعد منتصف الليل ندبّ بأحذيتنا على الطرقات والشوارع الفارغة من الزحمة والبشر ونشعر بأن المستقبل سيكون لنا دون أن يكون لدينا دليل واحد على ذلك»، طبقًا لعادل حمودة. ولم يكن جاهين - بالنسبة له- «مجرد صديق يلعب دور الشقيق، وظلت بينهما علاقة روحية مذهلة، استمرت بعد رحيل جاهين، وبقى على اتصال به من العالم الآخر، يزوره فى المنام وقت الأزمات المرضية الحادة التى تعرض لها.. زاره وهو فى لندن يجرى عملية المرارة، وزاره فى القاهرة وهو يعالج من كسور مضاعفة بسبب حادث سيارة.. لكنه.. لم يزره فى مرضه الأخير، فقلق أحمد زكى، وظلّ ينتظره كل ليلة لأكثر من سنة.. لعله يطمئنه.. أو يشجعه.. أو يفتح له بابًا من أبواب الأمل.. لكن انتظاره طال».

ما الذى جرى لأحمد زكى؟

شعر بالخيانة، هَجره صلاح جاهين دون استئذان فى الانصراف، وعاد إلى الإحساس باليُتْم، فبدأ رحلة البحث عن «أب جديد». علاقته بعلى سالم قديمة، تمتدّ من الأيام الأولى لـ«مدرسة المشاغبين»، حين حلَّ زكى فى دور «الولد المضطهد»، وبدا أنه مضطهد فى حياته ويشعر بقسوة القاهرة وأهلها، فتلمَّس سالم خيوطه كى يصطاده ويتبنَّاه، لكن علاقته بصلاح جاهين منعت استمرار العلاقة. مدَّ أسلاكًا تحت الأرض مع «ربيب تل أبيب» قبل أن يعلنه أبًا روحيًا. بطبيعة شخصيته، يبدو سالم رجل علاقات عامة، ساحرًا، يقول كلامًا مؤثرًا، ويحاول أن يقنع الناس بما يريده كى يسيطر عليهم، ولأن زكى شاب بسيط، كان يعتبر ما يسمعه من على سالم «تعليمات صارمة لا بد أن ينفذها». ولم يكن جاهين - بالنسبة له- «مجرد صديق يلعب دور الشقيق، وظلت بينهما علاقة روحية مذهلة، استمرت بعد رحيل جاهين، وبقى على اتصال به من العالم الآخر، يزوره فى المنام وقت الأزمات المرضية الحادة التى تعرض لها.. زاره وهو فى لندن يجرى عملية المرارة، وزاره فى القاهرة وهو يعالج من كسور مضاعفة بسبب حادث سيارة.. لكنه.. لم يزره فى مرضه الأخير، فقلق أحمد زكى، وظلّ ينتظره كل ليلة لأكثر من سنة.. لعله يطمئنه.. أو يشجعه.. أو يفتح له بابًا من أبواب الأمل.. لكن انتظاره طال».ما الذى جرى لأحمد زكى؟شعر بالخيانة، هَجره صلاح جاهين دون استئذان فى الانصراف، وعاد إلى الإحساس باليُتْم، فبدأ رحلة البحث عن «أب جديد». علاقته بعلى سالم قديمة، تمتدّ من الأيام الأولى لـ«مدرسة المشاغبين»، حين حلَّ زكى فى دور «الولد المضطهد»، وبدا أنه مضطهد فى حياته ويشعر بقسوة القاهرة وأهلها، فتلمَّس سالم خيوطه كى يصطاده ويتبنَّاه، لكن علاقته بصلاح جاهين منعت استمرار العلاقة. مدَّ أسلاكًا تحت الأرض مع «ربيب تل أبيب» قبل أن يعلنه أبًا روحيًا. بطبيعة شخصيته، يبدو سالم رجل علاقات عامة، ساحرًا، يقول كلامًا مؤثرًا، ويحاول أن يقنع الناس بما يريده كى يسيطر عليهم، ولأن زكى شاب بسيط، كان يعتبر ما يسمعه من على سالم «تعليمات صارمة لا بد أن ينفذها».