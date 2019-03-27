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سياسي
الأربعاء 27/مارس/2019 - 08:03 م

"البرلمان": المادة 140 ليست موضوعة لرئيس بعينه

البرلمان: المادة
السيد السعدني
dostor.org/2569030

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن التعديلات المُقترحة على المادة 140 من الدستور، والتى تهدف إلى زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، ليست موضوعة لرئيس بعينه، والحديث فى هذا الصدد غير صحيح إطلاقًا، داعيًا رؤساء الأحزاب إلى عدم الوقوع فى هذا الفخ.

وقال عبد العال، إن المادة (76) فى دستور 1971 كان ينقصها "قوسين" ليذكر الشخص المعنى، لكن المادة (160) ليست لصالح شخص بعينه، متابعًا: "من حق الرئيس الحالى الترشح مثله كأى مواطن، وقد يترشح أو لا يترشح، وأيضا الحق لكل من تتوفر فيه الشروط وتجرى الانتخابات فى ظل أجواء حرة وتحت إشراف لجنة قضائية".

وفيما يخص الملاحظات حول اختصاصات مجلس الشورى، أوضح عبدالعال، أنها لم تُحسم بعد، مشيرًا إلى أن التعديلات المطروحة مجرد مقترحات ولم تُصغ بعد، قائلا: "أنا فى النهاية مجرد حكم، ولا أستطيع التدخل فى الصياغات".

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى تنظمها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتى يترأسها الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، للأحزاب السياسية وقادة الأحزاب، حول التعديلات الدستورية المقدمة أمام البرلمان.

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