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الأربعاء 27/مارس/2019 - 01:23 م

تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج ٤٥ يومًا فى "الفيديو الإباحى"

تجديد حبس منى فاروق
عادل عبد العال
dostor.org/2568495

قررت قاضي المعارضات بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تجديد حبس كل من شيما الحاج، ومنى فاروق، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بالظهور في فيديو فاضح مع مخرج شهير.

البداية كانت بانتشار مقاطع إباحية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الجنسية تظهر فيه الممثلتان منى فاروق وشيما الحاج عاريتين تمامًا وتقومان بممارسة الشذوذ مع أحد الرجال، ونظرًا لما تمثله هذه المقاطع من التحريض على الفسق والفجور وممارسة الشذوذ، تم تعقب المقاطع والتوصل للممثلتين والقبض عليهما.

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