القاهرة : الأربعاء 27 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

اقتصاد
الأربعاء 27/مارس/2019 - 11:41 ص

"مميش": "اقتصادية قناة السويس" ستكون الأكبر في العالم قريبًا

مميش
مميش
أ ش أ
dostor.org/2568293

قال مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع باهتمام ما يجرى تنفيذه من مشروعات قومية عملاقة بمنطقة قناة السويس ومحافظات القناة الثلاث، والتى تهدف الي احداث طفرة كبيرة ونقلة نوعية فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة للمنطقة وتنمية سيناء وشرق قناة السويس.

وأكد مميش، في الزيارة التي أجراها لديوان عام محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستكون قريبًا أكبر منطقة اقتصادية فى العالم وأن معركة التنمية الحقيقية لمصر وإعادة بناء الدولة المصرية الجديدة انطلقت من منطقة قناة السويس ومحافظات القناة.

وأوضح رئيس الهيئة، في اللقاء الذي عقده مع محافظ الإسماعيلية حمدي عثمان، وحضره كبار المسئولين بالمحافظة، أن العمل فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية يجرى على قدم وساق وعلى مدار الـ24 ساعة وفى سباق مع الزمن بالتزامن مع التوسع فى إقامة الأنشطة الاقتصادية والتنموية المتنوعة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية واحدة ضمن أهم المناطق الاقتصادية العالمية، ولذا يتم الاهتمام بتنفيذ وتطوير البنية التحتية وإنشاء محطات الكهرباء وتحلية المياه وتوصيل المرافق لجميع مواقع مشروعات المنطقة، كما أن المشروعات الجديدة في المنطقة هي حجر الزاوية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.

من جهته أشاد محافظ الإسماعيلية بدور هيئة قناة السويس ومشاركتها وإسهاماتها الفعالة فى كافة المشروعات التنموية والخدمية التى يجرى تنفيذها بالمنطقة، خاصة الدور المجتمعى وخدمة مواطنى إقليم القناة وسيناء.

وأعرب عن ثقته في أن هيئة قناة السويس بجميع أجهزتها والعاملين بها لم ولن تدخر وسعا فى تقديم كافة سبل الدعم لمحافظات الإقليم، بالإضافة إلى الدعم الفنى واللوجستى وخدمة المجتمع.

حضر اللقاء نائب المحافظ المهندس أحمد عصام والمهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام للمحافظة وسامى علام السكرتير العام المساعد ووكلاء الوزارة ومديرو العموم لمديريات الصحة والسكان والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

منذ أقل من شهر

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

منذ أقل من شهرين

تقرير يكشف عن أموال مهدرة بالبنك العقاري المصري العربي

منذ أقل من شهرين

الملا: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الألمانية في البحث عن البترول

منذ أكثر من شهرين

صندوق النقد يخفّض توقعاته لاقتصادات السعودية والمنطقة

منذ 4 شهر

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

الآن

الهند تطلق قمرًا صناعيًا لتلحق بروسيا والصين وأمريكا

الحكم على وزير الإسكان الأسبق في "الحزام الأخضر" و"قضية حسم" أبرز جلسات اليوم

حريق كبير فى متحف سانت لويس للوثائق النادرة بأمريكا

الصحة: إجراء 118 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

ads
الأكثر قراءة

إصابة 16 شخصًا في حريق سوبر ماركت شهير بالإسكندرية

حبس الطالبة مروجة شائعة "فتاة أسيوط" 15 يومًا

نتيجة قرعة الحج السياحى 2019 بالرقم القومى

لماذا قدم مرتضى منصور استقالته من القضاء؟.. السبب عادل إمام (فيديو)

ألبومات الصور

"السرطان وطرق الوقاية منه".. ندوة تثقيفية بـ"فنون جميلة" المنيا

بالصور.. محافظ بني سويف يكرم الفائزين في مسابقات مهرجان الشباب

محافظ البحيرة يوجه باستكمال رصف الطرق بالمدن والمراكز

وكيل" أوقاف الإسكندرية" يزور القنصلية اليونانية لتقديم التهنئة باليوم الوطني

رياضة

سون يزاحم زملائه في كوريا الجنوبية على تقاسم الأضواء

مدرب نيجيربا يكشف سر الهدف السريع في مرمى مصر

ديوكوفيتش يودع منافسات بطولة ميامي للتنس بالهزيمة أمام باوتيستا-أجوت

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

إصابة 16 شخصًا في حريق سوبر ماركت شهير بالإسكندرية

حبس الطالبة مروجة شائعة "فتاة أسيوط" 15 يومًا

نتيجة قرعة الحج السياحى 2019 بالرقم القومى

لماذا قدم مرتضى منصور استقالته من القضاء؟.. السبب عادل إمام (فيديو)

كشكول

حقوق القاهرة في ضيافة أكاديمية الشرطة للربط بين الدارسة النظرية والعملية

خبير تعليمي: المدارس اليابانية تخلق أجواء استمتاع لدى التلاميذ

افتتاح مؤتمر القرنية بطب عين شمس.. صور

انقسام بين طلاب الأول الثانوي في رابع أيام امتحانات التابلت

غدًا.. جامعة القاهرة تحتفل بتدشين مركز التميز العلمي بالعلوم الزراعية

الأمصار

استشهاد شاب فلسطيني خلال مواجهات بالضفة الغربية

بعد تنصلهم من اتفاق السويد.. الحوثيون يقصفون مطاحن الحديدة

وفاة غامضة لرجل طاردته شرطة نيوزيلندا في "كرايست تشيرش"

تصفيات أمم أوروبا والعنصرية في الملاعب.. أبرز عناوين صحف الرياضة العالمية

الجزائر.. حليف الحزب الحاكم يرحب بعزل بوتفليقة

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

دراسة: 70 ألف حالة وفاة ببريطانيا سنويًا بسبب ساعات الجلوس الطويلة

مقابلة أوباما في ألمانيا بـ 5 آلاف يورو

خسارة هائلة للحشرات الملقحة في بريطانيا

الصحة

أمهات الأطفال المولودين قبل الأوان أكثر عرضة للاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎