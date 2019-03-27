"مميش": "اقتصادية قناة السويس" ستكون الأكبر في العالم قريبًا

قال مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع باهتمام ما يجرى تنفيذه من مشروعات قومية عملاقة بمنطقة قناة السويس ومحافظات القناة الثلاث، والتى تهدف الي احداث طفرة كبيرة ونقلة نوعية فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة للمنطقة وتنمية سيناء وشرق قناة السويس.



وأكد مميش، في الزيارة التي أجراها لديوان عام محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستكون قريبًا أكبر منطقة اقتصادية فى العالم وأن معركة التنمية الحقيقية لمصر وإعادة بناء الدولة المصرية الجديدة انطلقت من منطقة قناة السويس ومحافظات القناة.



وأوضح رئيس الهيئة، في اللقاء الذي عقده مع محافظ الإسماعيلية حمدي عثمان، وحضره كبار المسئولين بالمحافظة، أن العمل فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية يجرى على قدم وساق وعلى مدار الـ24 ساعة وفى سباق مع الزمن بالتزامن مع التوسع فى إقامة الأنشطة الاقتصادية والتنموية المتنوعة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.



وأضاف أن المنطقة الاقتصادية واحدة ضمن أهم المناطق الاقتصادية العالمية، ولذا يتم الاهتمام بتنفيذ وتطوير البنية التحتية وإنشاء محطات الكهرباء وتحلية المياه وتوصيل المرافق لجميع مواقع مشروعات المنطقة، كما أن المشروعات الجديدة في المنطقة هي حجر الزاوية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.



من جهته أشاد محافظ الإسماعيلية بدور هيئة قناة السويس ومشاركتها وإسهاماتها الفعالة فى كافة المشروعات التنموية والخدمية التى يجرى تنفيذها بالمنطقة، خاصة الدور المجتمعى وخدمة مواطنى إقليم القناة وسيناء.



وأعرب عن ثقته في أن هيئة قناة السويس بجميع أجهزتها والعاملين بها لم ولن تدخر وسعا فى تقديم كافة سبل الدعم لمحافظات الإقليم، بالإضافة إلى الدعم الفنى واللوجستى وخدمة المجتمع.



حضر اللقاء نائب المحافظ المهندس أحمد عصام والمهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام للمحافظة وسامى علام السكرتير العام المساعد ووكلاء الوزارة ومديرو العموم لمديريات الصحة والسكان والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.