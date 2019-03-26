حزب طلائع الحريات الجزائري يعتبر عزل بوتفليقة "غير كاف"

أكد علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات الجزائري، اليوم الثلاثاء، أن تفعيل المادة 102 من الدستور لن تحل وحدها الأزمة الحالية الجزائرية.



وقال رئيس حزب طلائع الحريات، في بيان للحزب، إن تفعيل المادة 102 يجب أن يتضمن احترام معايير الشفافية والنزاهة، وذلك وفق قناة "النهار" الجزائرية.



وأشاد "بن فليس" بنية قيادة الجيش في الاضطلاع بواجبها الوطني من أجل خروج فوري من الأزمة الراهنة.



وأعلن رئيس أركان الجزائري في وقت سابق اليوم، عن دعمه لتطبيق المادة 102 من الدستور، وتقضي بتولي رئيس مجل الأمة منصب رئاسة الجمهورية لفترة مؤقتة إذا كان الرئيس يعاني من عارض صحي مزمن.