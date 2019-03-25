الأردن: الجولان أرض سورية محتلة ولا يجوز الاستيلاء عليها بالقوة

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن الجولان أرض سورية محتلة وفقًا لجميع قرارات الشرعية الدولية، مشددا على ضرورة التزام المجتمع الدولي بهذه القرارات التي تؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.



وأضاف الصفدي - في بيان أصدرته وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عقب اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل، وأوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إلى أن "موقف المملكة ثابت وواضح في رفض ضم إسرائيل الجولان المحتل وفي رفض أي قرار يعترف بهذا الضم قرارًا أحاديًا سيزيد التوتر في المنطقة، ولا يغير حقيقة أن الجولان المحتل أرض سورية، يتطلب تحقيق السلام الشامل والدائم إنهاء احتلالها وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".



وتابع قائلًا "إن موقف المجتمع الدولي إزاء الجولان واضح يجسده قرار مجلس الأمن رقم 497 للعام 1981 الذي رفض قرار إسرائيل ضم الجولان المحتل وأكد عدم شرعية فرض إسرائيل قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل واعتبر القرار الإسرائيلي باطلا ولاغيا".