بالفيديو.. أدهم سليمان يطرح أغنية "صورة معكوسة"

طرح الفنان أدهم سليمان، أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب، تحمل اسم "صورة معكوسة".



"صورة معكوسة" من كلمات وألحان أدهم سليمان، وتقول بعض كلماتها: "هانت ماعادش فاضل ع الفراق غير خطوتين وانتي هاتمشيهم أكيد لو بعد حين وأنا بس مستني اليقين إننا مفارقين كنت عاصي م البداية عشان بعاند ف القدر الله بعت لي 100 رسالة أن قلبك من حجر كنت أعمى باختياري عن حقيقتك مهما كان سعات يكون البعد درجة عالية جدا م الإيمان اللي باقي مني يادوب نظرة عيون مليانه خوف كلمة تاهت واتخنق فيها الحروف كأنك صورة معكوسة على الميه وباجي ألمسها مش بشوف كنت عاصي م البداية عشان بعاند ف القدر الله بعت لي 100 رسالة إن قلبك من حجر".

