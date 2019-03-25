هدى عن أغنية "طقى موتى": وضعتني في قالب موسيقي مختلف

طرحت المطربة هدى، أغنيتها الجديدة "طقي موتي" على جميع القنوات الفضائية، حيث أعربت عن سعادتها البالغة لتسجيل أغنيتها الجديدة مع المنتج عمر حفيظ في باكورة أعماله الإنتاجية.



وأوضحت في تصريح خاص لـ"الدستور": أنها تحسمت للتجربة منذ الوهلة الأولى خاصة أن المنتج عمر حفيظ وضعها في قالب موسيقي مختلف تماما عن جميع الأغاني التي قدمتها من قبل خلال مشوارها الغنائي، وهو شخص مبدع وصاحب فكرة ورؤية ستؤثر في تاريخ الأغنية خلال الفترة المقبلة، وهذا ما لمسته بنفسي في أول تعامل معه.



وأضافت: أعجبتني فكرة الكليب والدويتو الذي جمعني مع المطربة نجوان والمجهود الشخصي المبذول من جميع فريق العمل والإمكانيات التي توافرت في تصوير الكليب من إنتاج وإخراج وتصوير وكلمات ولحن، جعلت الكليب ذي قيمة وتحفة فنية تثير إعجاب الجمهور عند عرضه بجميع القنوات والمحطات الفضائية.



وتستكمل: لهذه الأسباب قررت التعاون مع شركة الإنتاج في أكثر من عمل غنائي آخر، لما تلاحمت أفكاري معهم في شكل وتنفيذ كل مشروعاتي الغنائية في المستقبل، خاصة أن الشركة تهتم بالمحتوى الموسيقي كاملا "شكلا ومضمونا" والدعاية الكبيرة التي ستنفذها في هذه الأغنيات.



"طقي موتي" غناء هدى، وكلمات محسن الشبراوي، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس، ومستشار إعلامي موسى صبري.