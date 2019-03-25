27 مارس.. "لايف تيم" يحيي حفلًا بمناسبة عيد الأم بجامعة عين شمس

يستعد فريق "لايف تيم"، لإحياء حفل تحت إشراف ورعاية الدكتور خالد قدرى عميد كلية تجارة عين شمس، الأربعاء المقبل في الواحدة ظهرا، بمدرج عباس الشافعي، احتفالًا بعيد الأم، بحضور طلبة وطالبات الجامعة احتفالات بعيد الأم، وتكريما لأمهات الشهداء.



وأوضح محمد الشرقاوي، مدير رعاية الشباب بكلية التجارة بالجامعة، لـ"الدستور"، أن الحفل يشمل تكريما للأمهات المثاليات والعاملين بالجامعة، وكذلك تكريم أسر طلاب توفوا فى حوادث مختلفة.



ويقدم الفريق نوعًا مختلفًا من الموسيقى تعتمد على إعادة إحياء الأغاني التراثية، وإعادة إحيائها بشكل جديد ومزجها بأنواع موسيقى مختلفة.



ويتكون الفريق من عبدالله الجسمي، وعماد كمال، وكمال كمال، وأحمد الأمير.

