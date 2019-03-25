حفل فني للمنشد المغربي جواد الشاري ببيت السحيمي.. الخميس

يقيم مركز إبداع (بيت السحيمي) بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية حفل فني للمنشد المغربي جواد الشاري، وذلك في السابعة مساء يوم الخميس المقبل.

يتضمن برنامج الحفل عددا من قصائد الإنشاد الصوفي منها: "علي باب سيدنا النبي"، "حبيبي قد شرح صدري"، "بشرني محبوبي" و"يا أبا الزهراء"، بالإضافة إلي عدد من قصائد التراث المصري.

جدير بالذكر أن المنشد جواد الشاري أستاذ المديح والسماع بالمغرب، ومؤسس لجمعية "الكوثر للمديح والسماع الصوفي"، أستاذ ملقن لفن السماع لمجموعة من الجمعيات والزوايا والمدارس ومدير مهرجان "تساوت" الدولي لفن السماع الصوفي بالمغرب.

يتميز أداءه الفني بالجمع بين المدرستين المغربية الأندلسية والشرقية والمزج بين الأشعار الصوفية وقوالب اللحن العربي التراثي الأصيل.