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الإثنين 25/مارس/2019 - 05:10 م

للعام الثانى على التوالى.. الأزهر يشارك فى معرض الإسكندرية للكتاب

صورة من الحدث
صورة من الحدث
أميرة العناني
dostor.org/2565932

يشارك الأزهر الشريف، للعام الثانى على التوالي، بجناح خاص في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب بدورته الخامسة عشرة التي انطلقت فعالياتها، اليوم الإثنين، بمكتبة الإسكندرية، وتستمر حتى السابع من أبريل المقبل.

ويتضمن الجناح عدة أركان لقطاعات الأزهر المختلفة، حيث يشارك مجمع البحوث الاسلامية بإصداراته المتعددة، بينما تعرض مكتبة الأزهر بعض المخطوطات والمقتنيات التاريخية فى إطار متحف المخطوطات.

كما يشارك مركز الأزهر للترجمة بالعديد من مؤلفاته المترجمة إلى (13) لغةً، مع مشاركة متميزة لقطاع المعاهد الأزهرية بأكثر من (12) ورشةً فنية والعديد من الأعمال الفنية لطلاب الأزهر الموهوبين، بينما تعرض المنظمة العالمية لخريجى الأزهر أهم إصداراتها ومجلة نور للأطفال.

ويشارك الرواق الأزهرى بعدة مؤلفات تتناول "تاريخ الأزهر" و"محاربة الانحراف فى فهم السنة" و"إحياء التراث" وبعض القضايا المهمة الأخرى، فى حين تشارك هيئة كبار العلماء بالعديد من الإصدارات المهمة لتوضيح رؤية الأزهر في القضايا العصرية، كما يقدم جناح الأزهر ركنًا خاصًا بالفتوى، للرد على الاستفسارات الدينية لزوار الجناح.

ويسهم الأزهر في فعاليات المعرض الثقافية والفكرية بثلاث ندوات رئيسية عن الإلحاد وكيفية مواجهته، والوطن وقيمته في حياة المجتمعات، وضرورة إعمال العقل لفهم الواقع المعاصر فى ضوء الأولويات الفكرية.

ويقع جناح الأزهر الشريف فى معرض الإسكندرية الدولى للكتاب، بجانب القبة السماوية، بمكتبة الإسكندرية.

للعام الثانى على التوالى.. الأزهر يشارك فى معرض الإسكندرية للكتاب
للعام الثانى على التوالى.. الأزهر يشارك فى معرض الإسكندرية للكتاب
للعام الثانى على التوالى.. الأزهر يشارك فى معرض الإسكندرية للكتاب
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