حظك اليوم.. برج الحوت الإثنين 25 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك، اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الحوت قالت:



مهنيًا: تظهر بعض الضغوط ويسود جو من الارتباك والفوضى، والتأثيرات الضاغطة تشير إلى تحديات ومواضيع طارئة عديدة تتعلق بك وبزملائك.



عاطفيًا: تضع أصبعك على قضية عاطفية وعلى ضرورة لإحداث تصحيحات أو الانتباه إلى تصرف الشريك تجاهك؛ ولا سيما الأقوال التي يتفوه بها من دون تفكير.



صحيًا: لا تترك نفسك تنجرف وراء المغريات التي تدفعك إلى الإكثار من تناول الطعام في المناسبات، وانتبه من الضغوط.