إيسنر حامل اللقب يتأهل في ميامي ويواجه البريطاني إدموند

أطلق جون إيسنر حامل اللقب 16 ضربة إرسال ساحقة في فوزه 7-5 و7-6 على الإسباني ألبرت راموس-بينيولاس في الدور الثالث لبطولة ميامي المفتوحة للتنس اليوم الأحد.

وكسر راموس-بينيولاس إرسال إيسنر في بداية المباراة لكن اللاعب الأمريكي أنقذ نقاط كسر الإرسال الأربع التي واجهها لاحقا ليتأهل.

وسيلتقي المصنف السابع مع البريطاني كايل إدموند المصنف 19 في الدور الرابع. وفاز إدموند على الكندي ميلوش راونيتش المصنف 12 بنتيجة 6-4 و6-4.

وتدرب إيسنر مع إدموند في ميامي وتقاسم الاثنان الفوز في مواجهتين سابقتين بينهما.

كما تأهل الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت بعدما حقق فوزا مفاجئا على الإيطالي فابيو فونيني المصنف 15 بنتيجة 6-4 و6-4.