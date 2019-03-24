الخميس.. "لا زلنا هنا" على مسرح وزارة الشباب

يستضيف مسرح وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين، مسرحية "لا زلنا هنا" للمخرج رامي محمد، يوم الخميس المقبل 28 مارس، ضمن فعاليات جائزة «إبداع 7» والتي تنطلق هذا العام لأول مرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



مسرحية "لا زلنا هنا" يقدمها فريق جامعة بني سويف المسرحي، ضمن مشاركاته بالتصفيات النهائية في مجال العروض المسرحية بجائزة «إبداع 7»، بناء على قرار لجنة المشاهدة والتي تكونت من: الفنان فتوح أحمد، والفنان أحمد ماهر، والناقد والصحفي باسم صادق.



وقد استقبل مسرح وزارة الشباب هذه الدورة 36 عرضًا مسرحيًا، من جامعات وكليات متخصصة وغير متخصصة، في الفترة من 11 مارس وحتى 28 مارس الجاري، أمام لجنة تحكيم من المفترض أن تتكون من النجم الكبير محمد صبحي، والفنانة وفاء الحكيم، والفنان سامح الصريطي. ولكن شهدت بعض اللقاءات تغيب الفنانين محمد صبحي وسامح الصريطي، دون إعلان أسباب، واستبدالهما بعضوي لجنة المشاهدة الكاتب باسم صادق والفنان فتوح أحمد.



"لا زلنا هنا"، بطولة: وليد حسين، ديانا هاني، جويد نجم الدين، عبد الرحمن مجدي (جيكا)، محمد رجب. إضاءة عز حلمي، موسيقى لـ محمد عبد الوهاب، استعراضات لـ محمد عبد الصبور، تأليف وإخراج رامي محمد.

