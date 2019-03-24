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الأحد 24/مارس/2019 - 12:11 ص

مقررة شؤون تركيا بالبرلمان الأوروبى: أردوغان يحاول إحداث فتنة

مقررة شؤون تركيا
وكالات
dostor.org/2563693

اتهمت مقررة الشؤون التركية لدى البرلمان الأوروبي الهولندية "كاتي بيري" الرئيس رجب طيب أردوغان، بـ"العمل على تقسيم الأتراك، ومحاولة إحداث فتنة بين أطياف الشعب" قبل الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها يوم 31 مارس الجاري.

وحسب ما نقلته عدد من وسائل الإعلام التركية، السبت، جاءت تصريحات بيري في بيان، ردا على حديث رجب أردوغان ووصفها بأنها "عدوة الإسلام".

وقالت المسؤولة الأوروبية في سياق ردها "هذا الوصف غير مقبول، وإذا صدق الناس هذا النوع من الأحاديث.. ماذا سيحدث؟".

وأضافت قائلة "أردوغان يتصرف بشعبوية، ويحاول إحداث فتنة بين الأتراك من خلال الادعاء بأن الغرب عدو للإسلام".

وتابعت "طريقة أردوغان تشبه السياسيين الشعبويين الذين يقسمون المجتمع الواحد، ويخلقون أجواء خطيرة".

وفي وقت سابق هاجم أردوغان بيري قائلا: "لا داعي أن نتحدث عن المرأة الموجودة في البرلمان الأوروبي (في إشارة لبيري)، دعونا لا نقوم بالدعاية، إنهم ينصحون الاتحاد الأوروبي بوقف المفاوضات معنا".

وأضاف: "بما أن وزير خارجيتنا مراد جاويش أوغلو قدم التصريحات اللازمة في الاجتماع، فقد أعطى الجواب الأنسب لتلك المرأة، لكنهم ليسوا صادقين، دعونا لا ننسى ذلك، نحن مسلمون، وهم أعداء للإسلام".

وفي 13 مارس الجاري، أوصى البرلمان الأوروبي بتعليق مفاوضات انضمام أنقرة، وقال عدد من أعضائه إنهم "قلقون جدا من سجل تركيا السيئ في حقوق الإنسان".

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