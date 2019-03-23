تفاصيل فعاليات اليوم الأول لبطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف

انطلقت، اليوم السبت، فعاليات المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف والتى تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل بمجمع حمامات السباحة بهيئة استاد القاهرة الدولى، تحت إشراف اتحاد الغوص والإنقاذ بمشاركة أكثر من 200 سباح وسباحة يمثلون نحو 30 ناديا.



وتألق لاعبو مركز شباب الجزيرة وأندية سموحة والغابة والصيد ووادى دجلة فى اليوم الأول للمرحلة الثانية لبطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف.



وفاز في سباق 100 متر سباحة المونو للمرحلة السنية10 و11 عاما للبنات راجيه إبراهيم لاعبة الجيش، وحلت مريم سعد من مركز شباب الجزيرة فى المركز الثانى، وجاءت وسام هانى لاعبى الاسماعيلى فى المركز الثالث، وفي نفس السباق والمرحلة السنية للأولاد فاز ياسين أمين من هيئة قناة السويس ببورسعيد بالمركز الأول، ويوسف هيثم من ستاد الشباب بالمركز الثاني، ومحمد هشام لاعب الجيش فى المركز الثالث.



وفي سباق 50 مترا سباحة المزدوجة لنفس المرحلة السنية للبنات فازت لاعبات مركز شباب الجزيرة بالمراكز الثلاثة الأولى وهن على الترتيب هادير محمود، ومريم سعد، وحنان سيد، وفى نفس السباق للاولاد حصل ياسين محمد لاعب مركز شباب الجزيرة على المركز الأول، وعبد الله أشرف من التوكيلات البحرية على المركز الثانى، ومعاذ أحمد من مركز شباب الجزيرة على المركز الثالث، وفي سباق 50 متر × 4 للسباحة المزدوجة للبنات فاز مركز الجزيرة بالمركز الأول، وحل الأوليمبى فى المركز الثانى، ووادى دجلة فى المركز الثالث.



وفى نفس السباق للأولاد فاز مركز شباب الجزيرة بالمركز الأول، وحصل الأوليمبى على لقب الوصيف، وحل التوكيلات البحرية فى المركز الثالث.



وفي سباق 100 متر سباحة المونو للمرحلة السنية من 14 وحتى 17 عاما للفتيات، فازت نور سمير من دجلة بالمركز الأول، وحلت نادين وجية من الرياضى البحرى ثانيا، وجودى شريف من التوكيلات البحرية ثالثا، وفى نفس السباق للبنين فاز يوسف محمد لاعب سموحة بالمركز الأول، واحمد ياسر من الصيد ثانيا، وسيف الدين أيمن لاعب الغابة ثالثا.



وفي سباق 800 متر سباحة المونو من 14 وحتى 17 عاما للفتيات، فازت سلمى محمد لاعبة القناة بالمركز الأول، ولوجى ياسر من سموحة بالمركز الثاني، وحلت حبيبة محمد لاعبة الصيد ثالثا، وفى نفس السباق للبنين فاز يوسف محمد من سموحة بالمركز الأول، وعلاء الدين محمد من القناة ثانيا، وخالد محمد سباح الإسماعيلي في المركز الثالث، وفي سباق 100 متر سباحة المزدوجة للفتيات للمرحلة السنية من 14 وحتى 17 عاما، فازت مى عاطف من الصيد بالمركز الأول، وجاءت فاطمة ايمن من الاسماعيلى بالمركز الثاني، وحلت مريم جلال لاعبة الغابة فى المركز الثالث، وفى نفس السباق للبنين حصل محمود مسعد لاعب الصيد بالقاهرة على المركز الأول، وجاء مروان إبراهيم من الجيش فى المركز الثانى، وحل يوسف عبد الفتاح من الغابة فى المركز الثالث.