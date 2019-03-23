القاهرة : السبت 23 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
عالم
السبت 23/مارس/2019 - 09:41 م

ترامب يرسل مسئوليه إلى بكين هذا الأسبوع لاستئناف محادثات التجارة

ترامب يرسل مسئوليه
dostor.org/2563645

أعلن البيت الأبيض اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيُرسل الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن، هذا الأسبوع، إلى الصين من أجل استئناف محادثات التجارة بين البلدين، موضحا أن وفدا صينيا سيصل الولايات المتحدة، مطلع الشهر المقبل، في إطار المفاوضات نفسها.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن لايتهايزر ومنوتشين، إلى جانب نائب الممثل التجاري الأمريكي جيفري جيريش ومسئولين بارزين آخرين سيزورون الصين، الخميس المقبل، لبدء جولة جديدة من محادثات التجارة مع الممثلين الصينيين، موضحة أن وفدا صينيا يقوده نائب رئيس الوزراء ليو هي سيصل واشنطن، في 3 أبريل المقبل، لاستئناف المحادثات.

وكانت الولايات المتحدة والصين قد اتفقتا، في ديسمبر الماضي، على وقف مؤقت لفرض أية تعريفات جديدة على صادرات كل منهما إلى الأخرى وخوض محادثات للوصول إلى اتفاق تجاري بينهما خلال مدة أقصاها 3 أشهر تم تمديدها، الشهر الماضي، مع تأكيد ترامب على إحراز "تقدم جوهري" في المحادثات.

وتسعى واشنطن وبكين إلى الوصول إلى اتفاق نهائي بنهاية الشهر المقبل؛ سعيًا لتفادي حرب تجارية شرسة بينهما. ويقول مسئولون أمريكيون إن المفاوضات باتت في مراحلها الأخيرة.

وأبدى ترامب، في مقابلة متلفزة بُثّت اليوم، تفاؤله بقرب توصّل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق لإنهاء النزاع التجاري الذي شهد فرضا متبادلا لتعريفات جمركية بمليارات الدولارات على الصادرات المتبادلة.

وقال الرئيس الأمريكي: "أعتقد أن كثيرا من الناس ينتظرون الاتفاق مع الصين. أعتقد أن (الاتفاق) سيكون له أثر كبير للغاية"، مضيفا: "أعتقد أننا نقترب جدا (من الاتفاق)، لا يعني ذلك أننا وصلنا، لكننا نقترب بشدة".

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 22 ساعة

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"

منذ يومين

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة

منذ يومين

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة

منذ 3 أيام

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة

منذ 4 أيام

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران

منذ اسبوع

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)

الآن

"الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة.. وفرص لسقوط أمطار غدًا

وزير الإعلام السوداني: العلاقات مع مصر تاريخية

الملك سلمان يخطف الأنظار بمشاركته في مهرجان إبل (فيديو)

الرقابة الإدارية تحقق عائدًا ماديًا للدولة يبلغ 1.3 مليار جنيه خلال شهر واحد

ads
الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. كهربا يوقع للأهلي سرًا.. ووالده يظهر في الجزيرة

أوامر ملكية جديدة في السعودية

"الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة.. وفرص لسقوط أمطار غدًا

ضبط وإحضار هداف الدوري المصري لهروبه من حكم 3 سنوات

ألبومات الصور

البدء في تفعيل زراعة الأسطح بشتلات الكرنب الصيفى بالإسكندرية (صور)

بالصور.. تكريم الأمهات المثاليات بمستشفيات جامعة طنطا

محافظ الدقهلية يشهد احتفالية عيد الأم بمدرسة السلام

"جنوب القاهرة" تواصل أعمال إزالة أكشاك أبوالسعود بمصر القديمة

رياضة

الأهلى يواجه قرطاج فى نهائى سيدات إفريقيا للطائرة

تأهل منتخبي غينيا بيساو وناميبيا لكأس الأمم الإفريقية

سويسرا تهزم جورجيا وأيرلندا تعبر جبل طارق في تصفيات يورو 2020

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. كهربا يوقع للأهلي سرًا.. ووالده يظهر في الجزيرة

أوامر ملكية جديدة في السعودية

"الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة.. وفرص لسقوط أمطار غدًا

ضبط وإحضار هداف الدوري المصري لهروبه من حكم 3 سنوات

كشكول

انطلاق فعاليات دوري "كأس الرئيس" للألعاب الجماعية للمرحلة الثانوية

بنى سويف الأزهرية تطالب العاملين والطلاب بإنشاء جروب "واتس اب"

إطلاق برنامج خاص للاحتفال بيوم المرأة العالمى بجامعة الأزهر

شاهد.. كيف احتفلت دفعة 28% بالتخرج من جامعة الأزهر

تعليم بورسعيد تعلن الإستعداد لامتحان الأول الثانوي الإلكتروني

الأمصار

ترامب يرحب بسقوط أخر جيب لـ"داعش" في سوريا

لبنان ينفي وقوع "خطأ بروتوكولي" خلال استقبال بومبيو

مقتل 8 أطفال سودانيين في انفجار قنبلة بأم درمان

بعد تنحي زعيمها.. كازاخستان تغير اسم عاصمتها لـ"نور سلطان"

القضاء المصري يرفض دعوى بتغيير موعد صلاة الفجر

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

"رهاب المرايا" يحول حياة بريطاني إلى جحيم

بالصور.. إليزابيث الثانية الأكثر عمرًا وخبرة على مر العصور

تكنولوجيا جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة بقراءة الرسائل

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

ابتكار لقاح جديد مضاد للسل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎