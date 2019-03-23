ترامب يرسل مسئوليه إلى بكين هذا الأسبوع لاستئناف محادثات التجارة

أعلن البيت الأبيض اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيُرسل الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن، هذا الأسبوع، إلى الصين من أجل استئناف محادثات التجارة بين البلدين، موضحا أن وفدا صينيا سيصل الولايات المتحدة، مطلع الشهر المقبل، في إطار المفاوضات نفسها.



وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن لايتهايزر ومنوتشين، إلى جانب نائب الممثل التجاري الأمريكي جيفري جيريش ومسئولين بارزين آخرين سيزورون الصين، الخميس المقبل، لبدء جولة جديدة من محادثات التجارة مع الممثلين الصينيين، موضحة أن وفدا صينيا يقوده نائب رئيس الوزراء ليو هي سيصل واشنطن، في 3 أبريل المقبل، لاستئناف المحادثات.



وكانت الولايات المتحدة والصين قد اتفقتا، في ديسمبر الماضي، على وقف مؤقت لفرض أية تعريفات جديدة على صادرات كل منهما إلى الأخرى وخوض محادثات للوصول إلى اتفاق تجاري بينهما خلال مدة أقصاها 3 أشهر تم تمديدها، الشهر الماضي، مع تأكيد ترامب على إحراز "تقدم جوهري" في المحادثات.



وتسعى واشنطن وبكين إلى الوصول إلى اتفاق نهائي بنهاية الشهر المقبل؛ سعيًا لتفادي حرب تجارية شرسة بينهما. ويقول مسئولون أمريكيون إن المفاوضات باتت في مراحلها الأخيرة.



وأبدى ترامب، في مقابلة متلفزة بُثّت اليوم، تفاؤله بقرب توصّل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق لإنهاء النزاع التجاري الذي شهد فرضا متبادلا لتعريفات جمركية بمليارات الدولارات على الصادرات المتبادلة.



وقال الرئيس الأمريكي: "أعتقد أن كثيرا من الناس ينتظرون الاتفاق مع الصين. أعتقد أن (الاتفاق) سيكون له أثر كبير للغاية"، مضيفا: "أعتقد أننا نقترب جدا (من الاتفاق)، لا يعني ذلك أننا وصلنا، لكننا نقترب بشدة".