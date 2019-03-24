حظك اليوم.. برج الحوت الأحد 24 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، الموافق 24 مارس 2019، وفيما يخص برج الحوت، قالت:



مهنيًا: ما زلت تسير على طريقة جيدة، ويمكن القول إنك تقترب من أهدافك ولو بسرعة أقل، لكنك ستحقق ما تصبو إليه.



عاطفيًا: تركّز على قضية تثير قلق الشريك وتستحوذ على كل تفكيره واهتماماته وتبعده عنك، بإمكانك الاستفادة من الأجواء الرومانسية والناشطة لتقرّب المسافة معه.



صحيًا: مجرد التفكير في التخلص من المشاكل الصحية الناجمة عن السمنة أمر يدعو إلى التفاؤل والتشجيع والمساعدة.