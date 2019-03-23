"إبعاد العراق عن الطوق التركي الإيراني".. تفاصيل لقاء السيسي برئيس الوزراء العراقي

قال الدكتور رائد العزاوي، المحلل السياسي العراقي، إن اختيار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي للقاهرة لتكون أول محطة خارجية له في مثل هذا التوقيت له دلالات كبيرة، مشيرا إلى أن العراق حاليا يواجه تجاذبات كبيرة من المحوري القطري الإيراني، والمحور القطري التركي.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج" 90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، أنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية في عام 2014، وهو من أكبر الداعمين للعراق بكل مفاصله، مشيرا إلى أن مصر سلمت العراق 80 مدرعة للمساهمة في تحرير الموصل من يد تنظيم داعش الإرهابي.

وتابع أن رئيس الوزراء العراقي هو المسؤول الأول في الدولة العراقية، وهو يدرك جيدًا أن حجم التبادل الاقتصادي مع مصر، ضئيل للغاية، ولا يتعدى مليار و400 مليون دولار.

وذكر أن رئيس الوزراء الحالي المهندس مصطفى مدبولي، أحد الجنود المجهولين الذين ساهموا في إعادة إعمار العراق مرة أخرى، وفتح السوق العراقية أمام شركة المقاولين العرب.

وتابع أن لقاء الرئيس السيسي اليوم برئيس الوزراء العراقي ناقش عدة محاور رئيسية وعلى رأسها كيفية إبعاد العراق عن الطوق التركي الإيراني المدعوم من قطر.

ولفت إلى أنه على الصعيد الاقتصادي، شملت المباحثات الحديث عن عدة مشروعات اقتصادية، وعلى رأسها إعادة إعمار مدينة الموصل.