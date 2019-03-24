القاهرة : الأحد 24 مارس 2019
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الأبراج اليوم
الأحد 24/مارس/2019 - 07:08 ص

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 24 مارس 2019

حظك اليوم.. جميع
نور أيمن
dostor.org/2563594

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، الموافق 24 مارس 2019، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

برج الحمل
مهنيًا: تتحسن المعنويات، وتأخذك الأحلام نحو البعيد، وتعرف نشاطات متعددة وسفرًا ودراسات مهمة، وتنجح في استقطاب تحالفات جديدة.
عاطفيًا: انفتاحك على الخارج وعلى الحياة العاطفية يدفعك إلى سلوك سبل جديدة تجعلك تحسن في نفسيتك ومظهرك، فتبرز وتلفت أنظار المحيطين بك.
صحيًا: أنت بأحسن حال ولا مشكلة صحية لديك، تستمد من أعماق نفسك طاقة كبيرة وقدرة على مواجهة كل تحديات الحياة اليومية.

برج الثور
مهنيًا: تكون التطورات كلها لمصلحتك في الأيام المقبلة، لكن ذلك لا يعني التفريط في المكتسبات التي حققتها أخيرًا.
عاطفيًا: حاول أن تكون منصفًا مع الشريك، فهذا أفضل للجميع ويخلق الكثير من الأجواء الإيجابية بينكما.
صحيًا: حاول الترفيه عن نفسك قدر المستطاع، ولا تبق بالك مشغولًا على العمل، فكل شيء على خير ما يرام.

برج الجوزاء
مهنيًا: تطمئن هواجسك وترغب في تغيير موقعك وتلطيف الجو، تتسارع الخطوات والاتصالات، ولكن وضّح كلامك جيدًا تفاديًا للالتباس.
عاطفيًا: قد لا يتجاوب الحبيب معك بالقدر المطلوب، بل يتحرك بالاتجاه المعاكس لمصلحة العلاقة، لذلك يتوجب عليك التدخل لمراعاة ظروفه وتفهمها.
صحيًا: يكون الوضع الصحية متطلبًا ومن الضروري الاهتمام بأي نقاط ضعف إذا كنت تعاني منها.

برج السرطان
مهنيًا: تعيش يومًا فارغًا من الطاقة المتناغمة مع برجك، فلا تكن عنيدًا، ولا تجادل بقسوة أو بنية سلبية، وضّح كلامك جيدًا ولا تترك مجالًا للغموض.
عاطفيًا: لا تنس أنك تمر بفترة استثنائية على الصعيد العاطفي، لكن يحمل إليك الحب أفراحًا كثيرة، وآمالًا وثباتًا ومواعيد مميزة.
صحيًا: لن تربح شيئًا إذا حاولت زيادة الضغوط من دون إيجاد منفذ مناسب لها، لذا عليك أخذ قسط كبير من الراحة والنوم كي تهدأ من توتر أعصابك.

برج الأسد
مهنيًا: لا تتسرع في توظيف علاقاتك وأموالك، حافظ على استقرار موازنتك، وصحّح بعض الأوضاع، وفاوض بوضوح وبليونة، باستطاعتك التوصل إلى حل توافقي.
عاطفيًا: علاقتك بالشريك تسودها الرومانسية والمشاعر الرقيقة المتبادلة وخصوصًا أنك صممت على إنهاء هذه الفترة بتفاؤل.
صحيًا: لا تكثر من العمل والسهر، عليك الاسترخاء واللجوء إلى النوم باكرًا، همومك الفكرية تؤثر سلبًا في قوة عطائك.

برج العذراء
مهنيًا: الدرب يكون سالكًا في مختلف الاتجاهات وخاليًا تمامًا من العراقيل، وكأنّ القدر يقدّم لك فرصة ثمينة للتقدّم، لذلك اعتبر الأيام المقبلة رائعة وحظوظها لا تفوّت.
عاطفيًا: تبدو علاقاتك ممتازة إفتح يديك يا عزيزي، لكي تستقبل قصة مهمة قد تنطبع في ذاكرتك أو تشكل مفترق طرق في حياتك.
صحيًا: لا تهمل ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية، والحل الوحيد لتحريك العضلات القيام بنشاط رياضي أو ممارسة السباحة.

برج الميزان
مهنيا: انفراجات مهمّة تطال في وضعك المهني، وهذا ما يؤدي الى مستقبل اكثر استقرارًا واشراقًا.
عاطفيًا: تصرّفاتك استفزازية، وهذا ما يتسبب بخلاف مع الشريك لكن العواقب تكون بسيطة وعابرة.
صحيًا: النشاط الفكري والجسدي يكون مؤشرًا إيجابيًا على مدى جهوزيتك لتحمّل الضغوط مهما تكن كبيرة.

برج العقرب
مهنيًا: مشروع كبير في طريقه إليك، لكنّ الدراسات مهمة لتحديد الخيارات قبل القيام بخطوات عشوائية.
عاطفيًا: تقترب تدريجيًا من تحقيق الحلم الذي راودك طويلًا، لكن يستحسن أن تتريث لئلا تفقد السيطرة على الوضع.
صحيًا: خفف قدر الإمكان من المقالي والمشاوي الغنية بالدهون لأنها مضرة بالصحة، واستعض عنها بالخضراوات ولا سيما في المساء.

برج القوس
مهنيًا: كن متحسبًا جدًا للأحداث التي قد تطرأ، الاعباء كثيرة وأنت تميل الى اتخاذ قرار جريء أو إعلان حسم لمسألة عالقة.
عاطفيًا: تساورك شكوك بالنسبة إلى العواطف التي يبادلك إياها الطرف الآخر، أو تبدو غير مكتف بما تنال.
صحيًا: لا تجازف بما تملك واحذر التراجع الصحي، قد تميل إلى التشاؤم أو الانفعال السريع، لا تتسرع في إلقاء اللوم على أحبائك.

برج الجدي
مهنيًا: تتمتع بحماسة كبيرة وتكون مستعدًا لطرح تساؤلات كثيرة، ويبدو فكرك نشيطًا ونقاشاتك مقنعة وتعبّر عن آرائك بسلطة وثقة.
عاطفيًا: الاستعداد والتيقظ مطلوبان للأيام المقبلة، وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة تمارس المزيد من الدقة والانتباه وتتجن التورّط في مواجهات شرسة.
صحيًا:إحذر الفوضى فقد تسبب لك الإحباط أو توقعك في اليأس وتشير إلى تغييرات تحصل في حياتك الصحية.

برج الدلو
مهنيًا: وضّح كلامك، ونظّم وقتك بشكل جيد تفاديًا لتزامن الواجبات، وأنصح لك عدم التطرق إلى مواضيع حساسة والانسحاب، ومن الأفضل الانعزال قليلًا.
عاطفيًا: تتدارك الأمر وتسارع إلى تصحيح الخطأ، وهذا أمر ممتاز ونافع، ولكن لا تتسرّع في البوح بكلّ ما يجول في خاطرك ولا سيما هذا اليوم.
صحيًا: في الجو خيبة أو شعور بالذنب أو تراجع في المعنويات، ما يسبب لك أزعاجًا يمكن أن يتطور إلى ألم.

برج الحوت
مهنيًا: ما زلت تسير على طريق جيدة، ويمكن القول إنك تقترب من أهدافك ولو بسرعة أقل، لكنك ستحقق ما تصبو إليه.
عاطفيًا: تركّز على قضية تثير قلق الشريك وتستحوذ على كل تفكيره واهتماماته وتبعده عنك، بإمكانك الاستفادة من الأجواء الرومانسية والناشطة لتقرّب المسافة معه.
صحيًا: مجرد التفكير في التخلص من المشاكل الصحية الناجمة عن السمنة أمر يدعو إلى التفاؤل والتشجيع والمساعدة.

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