حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 24 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، الموافق 24 مارس 2019، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



برج الحمل

مهنيًا: تتحسن المعنويات، وتأخذك الأحلام نحو البعيد، وتعرف نشاطات متعددة وسفرًا ودراسات مهمة، وتنجح في استقطاب تحالفات جديدة.

عاطفيًا: انفتاحك على الخارج وعلى الحياة العاطفية يدفعك إلى سلوك سبل جديدة تجعلك تحسن في نفسيتك ومظهرك، فتبرز وتلفت أنظار المحيطين بك.

صحيًا: أنت بأحسن حال ولا مشكلة صحية لديك، تستمد من أعماق نفسك طاقة كبيرة وقدرة على مواجهة كل تحديات الحياة اليومية.



برج الثور

مهنيًا: تكون التطورات كلها لمصلحتك في الأيام المقبلة، لكن ذلك لا يعني التفريط في المكتسبات التي حققتها أخيرًا.

عاطفيًا: حاول أن تكون منصفًا مع الشريك، فهذا أفضل للجميع ويخلق الكثير من الأجواء الإيجابية بينكما.

صحيًا: حاول الترفيه عن نفسك قدر المستطاع، ولا تبق بالك مشغولًا على العمل، فكل شيء على خير ما يرام.



برج الجوزاء

مهنيًا: تطمئن هواجسك وترغب في تغيير موقعك وتلطيف الجو، تتسارع الخطوات والاتصالات، ولكن وضّح كلامك جيدًا تفاديًا للالتباس.

عاطفيًا: قد لا يتجاوب الحبيب معك بالقدر المطلوب، بل يتحرك بالاتجاه المعاكس لمصلحة العلاقة، لذلك يتوجب عليك التدخل لمراعاة ظروفه وتفهمها.

صحيًا: يكون الوضع الصحية متطلبًا ومن الضروري الاهتمام بأي نقاط ضعف إذا كنت تعاني منها.



برج السرطان

مهنيًا: تعيش يومًا فارغًا من الطاقة المتناغمة مع برجك، فلا تكن عنيدًا، ولا تجادل بقسوة أو بنية سلبية، وضّح كلامك جيدًا ولا تترك مجالًا للغموض.

عاطفيًا: لا تنس أنك تمر بفترة استثنائية على الصعيد العاطفي، لكن يحمل إليك الحب أفراحًا كثيرة، وآمالًا وثباتًا ومواعيد مميزة.

صحيًا: لن تربح شيئًا إذا حاولت زيادة الضغوط من دون إيجاد منفذ مناسب لها، لذا عليك أخذ قسط كبير من الراحة والنوم كي تهدأ من توتر أعصابك.



برج الأسد

مهنيًا: لا تتسرع في توظيف علاقاتك وأموالك، حافظ على استقرار موازنتك، وصحّح بعض الأوضاع، وفاوض بوضوح وبليونة، باستطاعتك التوصل إلى حل توافقي.

عاطفيًا: علاقتك بالشريك تسودها الرومانسية والمشاعر الرقيقة المتبادلة وخصوصًا أنك صممت على إنهاء هذه الفترة بتفاؤل.

صحيًا: لا تكثر من العمل والسهر، عليك الاسترخاء واللجوء إلى النوم باكرًا، همومك الفكرية تؤثر سلبًا في قوة عطائك.



برج العذراء

مهنيًا: الدرب يكون سالكًا في مختلف الاتجاهات وخاليًا تمامًا من العراقيل، وكأنّ القدر يقدّم لك فرصة ثمينة للتقدّم، لذلك اعتبر الأيام المقبلة رائعة وحظوظها لا تفوّت.

عاطفيًا: تبدو علاقاتك ممتازة إفتح يديك يا عزيزي، لكي تستقبل قصة مهمة قد تنطبع في ذاكرتك أو تشكل مفترق طرق في حياتك.

صحيًا: لا تهمل ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية، والحل الوحيد لتحريك العضلات القيام بنشاط رياضي أو ممارسة السباحة.



برج الميزان

مهنيا: انفراجات مهمّة تطال في وضعك المهني، وهذا ما يؤدي الى مستقبل اكثر استقرارًا واشراقًا.

عاطفيًا: تصرّفاتك استفزازية، وهذا ما يتسبب بخلاف مع الشريك لكن العواقب تكون بسيطة وعابرة.

صحيًا: النشاط الفكري والجسدي يكون مؤشرًا إيجابيًا على مدى جهوزيتك لتحمّل الضغوط مهما تكن كبيرة.



برج العقرب

مهنيًا: مشروع كبير في طريقه إليك، لكنّ الدراسات مهمة لتحديد الخيارات قبل القيام بخطوات عشوائية.

عاطفيًا: تقترب تدريجيًا من تحقيق الحلم الذي راودك طويلًا، لكن يستحسن أن تتريث لئلا تفقد السيطرة على الوضع.

صحيًا: خفف قدر الإمكان من المقالي والمشاوي الغنية بالدهون لأنها مضرة بالصحة، واستعض عنها بالخضراوات ولا سيما في المساء.



برج القوس

مهنيًا: كن متحسبًا جدًا للأحداث التي قد تطرأ، الاعباء كثيرة وأنت تميل الى اتخاذ قرار جريء أو إعلان حسم لمسألة عالقة.

عاطفيًا: تساورك شكوك بالنسبة إلى العواطف التي يبادلك إياها الطرف الآخر، أو تبدو غير مكتف بما تنال.

صحيًا: لا تجازف بما تملك واحذر التراجع الصحي، قد تميل إلى التشاؤم أو الانفعال السريع، لا تتسرع في إلقاء اللوم على أحبائك.



برج الجدي

مهنيًا: تتمتع بحماسة كبيرة وتكون مستعدًا لطرح تساؤلات كثيرة، ويبدو فكرك نشيطًا ونقاشاتك مقنعة وتعبّر عن آرائك بسلطة وثقة.

عاطفيًا: الاستعداد والتيقظ مطلوبان للأيام المقبلة، وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة تمارس المزيد من الدقة والانتباه وتتجن التورّط في مواجهات شرسة.

صحيًا:إحذر الفوضى فقد تسبب لك الإحباط أو توقعك في اليأس وتشير إلى تغييرات تحصل في حياتك الصحية.



برج الدلو

مهنيًا: وضّح كلامك، ونظّم وقتك بشكل جيد تفاديًا لتزامن الواجبات، وأنصح لك عدم التطرق إلى مواضيع حساسة والانسحاب، ومن الأفضل الانعزال قليلًا.

عاطفيًا: تتدارك الأمر وتسارع إلى تصحيح الخطأ، وهذا أمر ممتاز ونافع، ولكن لا تتسرّع في البوح بكلّ ما يجول في خاطرك ولا سيما هذا اليوم.

صحيًا: في الجو خيبة أو شعور بالذنب أو تراجع في المعنويات، ما يسبب لك أزعاجًا يمكن أن يتطور إلى ألم.



برج الحوت

مهنيًا: ما زلت تسير على طريق جيدة، ويمكن القول إنك تقترب من أهدافك ولو بسرعة أقل، لكنك ستحقق ما تصبو إليه.

عاطفيًا: تركّز على قضية تثير قلق الشريك وتستحوذ على كل تفكيره واهتماماته وتبعده عنك، بإمكانك الاستفادة من الأجواء الرومانسية والناشطة لتقرّب المسافة معه.

صحيًا: مجرد التفكير في التخلص من المشاكل الصحية الناجمة عن السمنة أمر يدعو إلى التفاؤل والتشجيع والمساعدة.