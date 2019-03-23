كورة ستار مشاهدة مباراة مصر ضد النيجر بدون تقطيع جودات متعددة

بث مباشر مباراة مصر والنيجر يلا شوت الاسطورة مشاهدة مباراة مصر ضد النيجر كورة ستار كورة لايف بدون تقطيع Egypt vs Niger beIN sport، يلتقي اليوم منتخب مصر في آخر جولات المجموعات في التصفيات المؤهلة لكأس امم افريقيا للعام الحالي 2019 والتي تقام في مصر بدلا من الكاميرون، وتأتي مباراة اليوم كما يطلق عليها تحصيل حاصل حيث قد ضمن المنتخب المصري تواجده في البطولة لكونه صاحب الأرض من جهة وحسمه للمركز الثاني من جهة أخرى في مجموعته بعد تونس، كورة ستار بث مباشر مصر والنيجر جودة متعددة كورة أون لاين.





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بث مباشر مصر والنيجر يلا شوت الاسطورة كورة ستار Koralive مصر والنيجر مشاهدة مباشر لايف كورة hd، وتنطلق المباراة في تمام الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة من مساء اليوم السبت والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، حيث ينقل اللقاء حصريا على قناة بي ان سبورت bein sport 3HD بتعليق محمد الكواليني وسنقدم لكم تغطية حية لأحداث المباراة قبيل انطلاقها.





تشكيل مصر طبقا لخيارات أجيري المدير الفني : الشناوي، كريم حافظ، أحمد أيمن منصور، علي جبر، محمد هاني، علي غزال، دونجا، عمرو السولية، عمار حمدي، كوكا، وعمرو وردة.





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يلا شوت بث مباشر مصر والنيجر كورة ستار yalla shoot رابط مشاهدة مباراة مصر والنيجر كورة أون لاين يلا شوت الجديد يلا شوت حصري يوتيوب بث مباشر مباراة مصر اليوم، وتأتي مباراة اليوم بدون بعض النجوم المصرية المحترفة على رأسها اللاعب المصري وجناح ليفربول الإنجليزي محمد صلا أفضل لاعب في افريقيا للعامين الماضيين، حيث قرر أجيري منحه راحة وعدم استدعائه لمعسكر المنتخب حيث جاء هذا القرار في صالح اللاعب والمنتخب من وجهة نظر الكثيرين فاللاعب يحتاج لبعض الراحة السلبية وتجنب الاجهاد البدني والذهني ومنحه فرصة لالتقاط انفاسه بعد ابتعاده عن التهديف مع فريقه منذ فترة، ومن جهة أخرى حتى يفكر الجهاز الفني في تجهيز بديل له في حالة تكرر اصابته -لا قدر الله- مثل ما حدث في كأس العالم.





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