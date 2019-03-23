القاهرة : السبت 23 مارس 2019
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السبت 23/مارس/2019 - 04:00 م

kora online بث مباشر مباراة سوريا والأردن بث حى مباشر مجاني

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Kora live مشاهدة مباراة سوريا والأردن في بطولة الصداقة الدولية رابط سريع أون لاين لايف مجانا منتخب سوريا والأردن كورة لايف

عبر قناة العراقية الرياضية وقناة الكأس تذاع مباراة الأردن وسوريا اليوم بث مباشر والتى تقام على ملعب البصرة الدولي

فى تمام الساعة 5.00 بتوقيت القاهرة و 6.00 بتوقيت السعودية عبر قناة العراقية الرياضية على ملعب البصرة الدولي

تذيع قناتى العراقية الرياضية والكأس مباراة سوريا والأردن اليوم لايف بث مباشر شاهد مباراة مصر وسوريا بث مباشر اليوم السبت فى بطولة الصداقة الدولية كورة اون لاين دون انقطاع

يتيح موقع "الدستور" بث مباشر رابط سريع شغال مباراة سوريا والأردن مشاهدة لايف مجانا مباراة الأردن وسوريا kora star


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