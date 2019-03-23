kora online بث مباشر مباراة سوريا والأردن بث حى مباشر مجاني

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عبر قناة العراقية الرياضية وقناة الكأس تذاع مباراة الأردن وسوريا اليوم بث مباشر والتى تقام على ملعب البصرة الدولي
فى تمام الساعة 5.00 بتوقيت القاهرة و 6.00 بتوقيت السعودية عبر قناة العراقية الرياضية على ملعب البصرة الدولي
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