يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة خافير أجيرى أخر مبارياته بتصفيات أمم إفريقيا 2019 أمام منتخب النيجر فى الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، والتي تستضيفها مصر الصيف المقبل، بمواجهة النيجر في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

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ويحل منتخب الفراعنة ضيفًا على النيجر مساء يوم السبت في اللقاء الذي يقام على ملعب جينرال سيني كونتش ويقوده تحكيميًا الحكم السوداني رينج نير عكاش، تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم السبت بتوقيت القاهرة، وسينقل على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

star كورة اون لاين بث مباشر مصر والنيجر رابط سريع HD