كورة ستار Egypt في تصفيات أمم افريقيا.. مباراة مصر والنيجر يلا شوت بعد قليل
كورة ستار Egypt في تصفيات أمم افريقيا.. مباراة مصر والنيجر يلا شوت بعد قليل
وحسم منتخب مصر تأهله إلى
البطولة حتى قبل فوز الدولة المصرية في قرعة تنظيم واستضافة بطولة كأس الأمم
الأفريقية، التي تم سحبها في الكاميرون.
ومن المتوقع أن يبدأ
أجيري اللقاء بتشكيل مكون من أحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي كريم
حافظ، وأحمد أيمن منصور، وعلي جبر، ومحمد هاني، وفي الوسط علي غزال، ومحمد نبيل
"دونجا" وعمرو السولية، وأمامهم عمار حمدي، وأحمد حسن "كوكا"
وعمرو وردة.