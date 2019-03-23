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السبت 23/مارس/2019 - 01:14 م

سوريا يلا شووت.. بث مباشر مباراة سوريا والأردن 23/3/2019 كورة لايف

سوريا يلا شووت..
dostor.org/2562857

بث مباشر مباراة سوريا والأردن اليوم السبت 23-3-2019 ضمن مباريات بطولة الصداقة الدولية مشاهدة الأردن Vs سوريا كورة ستار kora star

موعد مباراة سوريا والأردن بث مباشر والقنوات الناقلة

تذاع مباراة سوريا والأردن اليوم عبر قناة العراقية الرياضية وقناة الكأس 1 والتى تقام على ملعب البصرة الدولي بتعليق سمير اليعقوبي مشاهدة مباراة سوريا والأردن اليوم فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت السعودية

6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:00 مساءاً بتوقيت مصر .

5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

6:00 مساءاً بتوقيت العراق .

5:00 مساءاً بتوقيت السودان .

6:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

4:00 مساءاً بتوقيت تونس .

4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

6:00 مساءاً بتوقيت قطر.

3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

3:00 مساءاً بتوقيت جرينتش GMT .

وتقدم "الدستور" خدمة متميزة لنقل البث المباشر لنقل مباراة مصر والنيجر بدون تقطيع يوتيوب لايف مجانا

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