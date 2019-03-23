kora on line مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر 7sry 23-3-2019 تصفيات كأس الأمم الأفريقية yalla shoot
kora on line مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر 7sry 23-3-2019 تصفيات كأس الأمم الأفريقية yalla shoot
kora on line مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر 7sry 23-3-2019 تصفيات كأس الأمم الأفريقية yalla shoot
يستعد الفنان محمد عدوية، لإحياء حفل غنائي ضخم بدار أوبرا جامعة مصر، وذلك يوم ٦ أبريل المقبل. ومن المقرر أن يقدم عدوية عدد كبير من أغاني ألبومه الجديد "سكوت خلاص" وأغنية "المولد، وسكوت خلاص، وياست ...
افتتح اليوم الجمعة، "مهرجان كوم الدكة في حينا"، للاحتفال بذكرى فنان الشعب سيد درويش بمسقط رأسه فى الإسكندرية، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع جمعية أهالي كوم الدكة، وجروب نحلم سوا، ...
تحت شمس صحراوية ترى آثار مصر القديمة الضخمة تقف شامخة تحكى تاريخ آلاف السنين من العهد الفرعونى، وترى الكتابات الهيروغليفية على الجدران، تقص علينا أنباء الأمم السابقة وقصصهم وحكاياتهم المنسية. في ...