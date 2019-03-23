kora on line مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر 7sry 23-3-2019 تصفيات كأس الأمم الأفريقية yalla shoot

تقام مباراة مصر ضد النيجر بث مباشر كورة ستار في تمام الرابعة والنصف بتوقيت نيامي عاصمة النيجر، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، على استاد "الجنرال سيناي كاونتشي".





وضمن المنتخب الوطني التأهل للبطولة من الجولة قبل الماضية حيث يتقاسم صدارة المجموعة من منتخب تونس برصيد 12 نقطة وضمنا التأهل رسميًا.





kora on line مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر 7sry 23-3-2019 تصفيات كأس الأمم الأفريقية yalla shoot





بالنسبة إلى النيجر فلم يتمكن الفريق من التواجد في دائرة المنافسة على الإطلاق، حيث لم يجمع سوى 4 نقاط من 5 مباريات، وكانت من مواجهته مع ايسواتيني.





النيجر ضمن مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2019، وذلك بعد 9 سنوات من المباراة الشهيرة التي جمعت الفريقين في التصفيات المؤهلة للنسخة 2012.





kora on line مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر 7sry 23-3-2019 تصفيات كأس الأمم الأفريقية yalla shoot



