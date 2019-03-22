"رياضة الإسكندرية" تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 180 طفلًا

نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مجموعة الدراجين (أليكس بيكرز) ومجموعة (كوني ايجابية)، اليوم الجمعة، احتفالية بيوم اليتيم بقاعة أحد فنادق الإسكندرية، بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.



وقالت: "إن الاحتفالية تأتي إيمانا من وزارة الشباب والرياضة بالدور الإنساني المنوط بها من أجل رسم البسمة في نفوس أبنائنا الأيتام وعرفانا بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع".



وأوضحت أن: "الاحتفالية أقيمت بمشاركة 180 طفلا من أبنائنا الأيتام، وساهم جميع المشاركين من الدراجين بدافع الخير وعددهم حوالى 200 دراج، كما تضمنت الحفل فقرات استعراضية وألعاب متعددة، وتوزيع الهدايا على جميع الأبناء".

