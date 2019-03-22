السيطرة على حريق هائل بجوار البنك الأهلي بالمنوفية

نجحت قوات الحماية الميدانية بمحافظة المنوفية، من إخماد حريق هائل اندلع بجوار بالبنك الأهلي بمدينة منوف.



تلقى مدير أمن المنوفية، اللواء سمير أبوزامل، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد باندلاع حريق هائل بجوار بنك الأهلى بمدينة منوف، على الفور انتقلت سيارة الحماية المدنية برئاسة اللواء ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق الذى نشب بمخلفات، ولم تحدث ثمة إصابات بشرية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

