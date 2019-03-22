البيت الأبيض يعلن القضاء تمامًا على "داعش" في سوريا

أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة أن خلافة تنظيم الدولة "داعش" قد تم القضاء عليها تماما بنسبة100% فى سوريا.



وقالت ساره ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن وزارة الدفاع "أكدت" أنه قد تم القضاء على تنظيم الدولة في سوريا.



وعند حديثها للصحفيين الذين يرافقون الرئيس دونالد ترامب في رحلته إلى فلوريدا، وجهت ساندرز الأسئلة إلى البنتاجون حيث قال متحدث لوكالة الأنباء الألمانية إنه سيتم إصدار بيان في القريب العاجل.



وبعد وصوله إلى مدينة ويست بالم، حمل ترامب ورقة عليها خريطتين لسورية، الأولى بها لون أحمر تمثل الأراضي التي كانت تحت سيطرة داعش، قبل توليه السلطة والأخرى بدون اللون الأحمر.



وقال ترامب: "كان تنظيم الدولة هناك، وهذا ما قمنا بفعله الآن" مشير ا إلى المنطقة التي أصبحت خالية من أي أراض لتنظيم الدولة باللون الأحمر.



وبعد ذلك، قام بتسليم الورقة للصحفيين، مشيرا "أيها الرجال بإمكانكم الحصول على الخريطة، تهانينا".