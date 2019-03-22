وزير خارجية أمريكا: حزب الله يتحدى الدولة اللبنانية

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن (حزب الله) يقف عائقًا أمام تحقيق أحلام الشعب اللبناني، ويتحدى الدولة وشعب لبنان بأكمله من خلال جناحه الإرهابي ونشر الدمار وحملاته المسلحة التي تتناقض تماما مع مصالح الشعب اللبناني.



وقال بومبيو في تصريح له من داخل وزارة الخارجية اللبنانية: "كيف يمكن أن يكون صرف الموارد وإهدار الأرواح في سوريا واليمن والعراق، يساعد مواطني جنوبي لبنان أو بيروت أو البقاع ؟.. كيف يمكن لتخزين آلاف الصواريخ في الأراضي اللبنانية بهدف استخدامها ضد إسرائيل يقوي هذه البلاد ؟".



وشدد بومبيو على أن حزب الله يقوم بهذه "النشاطات الخبيثة" بالإنابة عن النظام الإيراني، وأن جنود الحزب يعملون تحت إمرة طهران وشبكاتها الإجرامية، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على لبنان.